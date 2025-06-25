Насыщает организм белком: какой популярный продукт надо включить в летний рацион

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала, что рыба — один из ключевых продуктов в летнем рационе, поскольку она насыщает организм белком, витаминами и укрепляет сердце, сообщает «Челны Live» .

По ее словам, рыба является источником легкоусвояемых белков, в которых присутствует весь спектр незаменимых аминокислот. Эти элементы играют важную роль в регенерации клеток, поддержании иммунной системы и обеспечении правильной работы биохимических процессов в организме.

Более того, рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые не только поддерживают иммунитет, но и оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшают умственные способности и регулируют липидный обмен.

В ее составе находится ценный комплекс витаминов и минералов, включая витамин D, необходимый для поддержания здоровья костей, а также витамин B12, играющий ключевую роль в функционировании нервной системы и процессе кроветворения, добавила врач.

Зубова также напомнила, что рыба содержит йод, являющийся важным компонентом гормонов щитовидной железы, а еще цинк и селен — мощный антиоксидант.

«Летом наиболее полезны легкоусвояемые продукты, в том числе свежевыловленная рыба, приготовленная по всем правилам кулинарии. Чтобы рацион был наиболее разнообразным, рекомендуется включить в него мясо дикого или аквакультурного лосося, скумбрии и сардины, речного и морского окуня, форели», — заключила специалист.