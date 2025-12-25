Нарушения ночного сна отражаются на работе мозга уже на следующий день

Ученые из Пенсильванского университета установили, что нарушения ночного сна у людей старшего возраста оказывают непосредственное влияние на мозговую деятельность уже на следующий день. Даже незначительные периоды бодрствования в ночное время могут негативно сказываться на памяти и скорости мышления, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Sleep Health.

В исследовании был задействован 261 человек старше 70 лет без диагностированной деменции. На протяжении нескольких недель участники использовали актиграфы — специальные устройства для точного мониторинга структуры сна и частоты ночных пробуждений. Вместе с тем добровольцы ежедневно выполняли когнитивные тесты на смартфоне: сразу после утреннего пробуждения, перед сном и четыре раза в течение дня в случайное время. Тесты оценивали зрительную рабочую память, пространственное мышление и скорость обработки информации.

Анализ полученных данных выявил четкую взаимосвязь: увеличение времени бодрствования ночью примерно на 30 минут, по сравнению с обычным, приводило к ощутимому ухудшению результатов когнитивных тестов на следующий день. Участники демонстрировали снижение показателей в большинстве задач и замедленную реакцию. При этом общая продолжительность сна, наличие сна в дневное время или время засыпания не оказывали значительного влияния на когнитивные способности.

Авторы исследования акцентировали внимание на том, что ключевым фактором является не продолжительность сна, а непрерывность и качество ночного отдыха. По их мнению, уменьшение количества ночных пробуждений может играть существенную роль в поддержании когнитивной функции в пожилом возрасте.

