Нарушение сна и веса: врач назвал симптомы депрессии

Врач-психотерапевт Владимир Строевский заявил, что самым опасным последствием хронического стресса можно назвать депрессию: это серьезное заболевание, которое приводит к снижению качества жизни и общей работоспособности, сообщает Крымское информационное агентство .

«Депрессия — это не просто плохое настроение. У нее есть три ведущих симптома: снижение настроения большую часть дня в течение двух недель и более, утрата удовольствия от привычных дел, повышенная утомляемость и снижение энергетического потенциала», — сказал доктор.

По его словам, ко вторичным симптомам относятся проблемы со сном, негативные размышления, колебания веса без видимых причин, перемены в аппетите, склонность к слезам — и это лишь некоторые признаки. Зачастую именно последние два проявления возникают раньше, чем ухудшение эмоционального состояния.

Если ощущается сильная утомляемость от повседневных занятий, исчезла радость от жизни, уменьшилось сексуальное влечение — это начальные сигналы. Необходимо внимательно относиться к своему состоянию и не пренебрегать ими.

