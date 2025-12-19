Нарколог рекомендовал безопасные дозы алкоголя на Новый год

Нарколог Исаев: женщинам рекомендуется выпивать не более 330 мл пива за раз

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал, сколько алкоголя можно употребить в новогоднюю ночь без серьезного вреда для здоровья, и объяснил, кому спиртное противопоказано, сообщает aif.ru .

Исаев отметил, что с медицинской точки зрения безопасной дозы алкоголя не существует. По его словам, Всемирная организация здравоохранения и профессиональные сообщества считают, что любой объем этанола оказывает токсическое воздействие на организм.

Однако в практической наркологии используется понятие условно низкого риска. Для здоровых взрослых мужчин это не более 20–30 г чистого этанола в сутки, для женщин — 10–20 г. Такая разница связана с физиологическими особенностями: у женщин ниже активность ферментов, расщепляющих этанол, и выше чувствительность к его токсическому действию.

В пересчете на напитки это составляет 200–250 мл сухого вина или 500 мл пива для мужчин и 100–150 мл вина или около 330 мл пива для женщин. Крепкого алкоголя мужчинам рекомендуется не более 50 мл, женщинам — 25–30 мл.

Исаев посоветовал не употреблять алкоголь на пустой желудок, чередовать его с водой и делать перерывы. Он подчеркнул, что нельзя смешивать разные виды спиртных напитков. Алкоголь полностью противопоказан людям с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, зависимостями, а также тем, кто принимает психотропные препараты, антидепрессанты, снотворные или обезболивающие.

