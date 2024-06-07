Нарколог Подмосковья рассказал, когда дети впервые пробуют алкоголь и сигареты

Во время летних каникул у детей и подростков появляется больше свободного времени, именно в этот период возрастает риск того, что ребенок может впервые попробовать алкоголь или сигарету. Как предостеречь ребенка от первых проб, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сегодня мы говорим о том, что возраст, когда школьники начинают пробовать алкоголь и сигареты, это 11-13 лет. Хочу напомнить некоторые особенности этого возрастного периода. Ребенок активно познает мир, он все больше времени проводит вне дома, особенно летом в каникулы. В то же время подвержен влиянию сверстников, а авторитетом для него уже может стать не близкий человек или педагог, а одноклассник или старший товарищ. Поэтому важно до этого возраста заложить основные принципы здорового образа жизни, правильные установки. Если в доме не курят, не употребляют алкоголь и не ставят на стол «детское шампанское» в праздник, ребенок вырастает, видя правильную картину. Ведь глядя на нас — взрослых, у ребенка формируется определенная модель поведения», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист рассказал, что делать родителям, которые узнали, что ребенок попробовал сигарету или алкоголь. Устраивать скандалы или пугать не нужно, необходимо поговорить с ребенком, выяснить, как это произошло, объяснить последствия, вред, отношение общества к зависимостям, а лучше показать личным примером. В случае, если доверительной беседы не получается, то нужна помощь специалиста. Не стоит стесняться обращаться в филиалы областного клинического наркодиспансера. К ребенку найдут подход специалисты и психологи.

Сейчас проходит неделя сохранения здоровья детей.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.