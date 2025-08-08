Нарколог Подмосковья рассказал, как курение кормящей матери вредит ребенку

Не секрет, что во время беременности женщине необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя. Однако некоторые считают, что главное — родить, а уже при кормлении грудью можно «расслабиться» и вернуться к сигаретам. Так, в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, что при этом может произойти с растущим организмом малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Никотин, содержащийся в сигаретах и системах электронной доставки никотина, быстро проникает в грудное молоко. В результате на весь организм ребенка оказывается негативное влияние: нарушается сон, малыш становится беспокойным, его могут мучить колики, а также возникнуть замедления общего развития. Также курение негативно влияет и на маму, уменьшая выработку молока поскольку никотин снижает выработку гормонов, необходимых для образования молока», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что вредно и пассивное курение — когда при ребенке кто-то курит в одном помещении. Пассивное курение снижает иммунитет, увеличивает риск развития бронхитов у детей, бронхиальной астмы, заболеваний уха, горла и носа.

С 4 по 10 августа проходит неделя популяризации грудного вскармливания.

