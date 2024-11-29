Нарколог Подмосковья объяснил, что общего между зависимостями и ВИЧ-инфекцией

В областном клиническом наркологическом диспансере рассказали о том, какая существует взаимосвязь между зависимостями и ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Важную роль в профилактике играет образ жизни, свободный от алкоголя и наркотиков. В случае употребления наркотиков вирус может передаться от одного человека к другому через шприц. А в случае злоупотребления алкоголем часто случается, что человек теряет контроль над собой и заражается вирусом в результате полового контакта», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист напоминает, что отказ от курения, алкоголя и наркотиков — надежный способ держать свое здоровье под контролем.

Сейчас проходит Неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях (в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.