Нарколог назвал опасные последствия «синдрома праздничного сердца»

Врач-нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев предупредил, что у здоровых людей после обильного употребления алкоголя может развиться «синдром праздничного сердца» — опасное нарушение сердечного ритма, сообщает «Царьград» .

Исаев рассказал, что «синдром праздничного сердца» проявляется у внешне здоровых людей после чрезмерного употребления алкоголя. Это состояние сопровождается серьезными нарушениями сердечного ритма.

По словам эксперта, алкоголь и его метаболит ацетальдегид оказывают токсичное воздействие на миокард, нарушают электрическую проводимость сердца и способствуют потере калия и магния из-за мочегонного эффекта. Это может привести к аритмии и мерцанию предсердий.

К тревожным симптомам относятся ощущение «трепетания» сердца, одышка, слабость, боль в груди, головокружение и потливость. Исаев подчеркнул, что при появлении таких признаков необходимо немедленно прекратить употребление алкоголя и кофеина, восполнить жидкость, обеспечить покой и при сохранении аритмии срочно обратиться к врачу.

«Даже один эпизод — это сигнал, что сердце уязвимо к алкоголю. Повторяющиеся случаи могут привести к стойкой аритмии», — предупредил Исаев.

По данным Европейского общества кардиологов, до 35% эпизодов фибрилляции предсердий у молодых людей связаны с недавним употреблением алкоголя. Исследования показывают, что риск развития этого состояния увеличивается на 8% с каждой дополнительной порцией спиртного.

