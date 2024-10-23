Нарколог из Подмосковья объяснила, почему нельзя верить мифам о курении

Производители вейпов и других электронных устройств часто делают упор на молодежную аудиторию, ведь именно они — основные потребители этой никотиносодержащей продукции. При этом многие молодые люди убеждены, что вейпы — нечто развлекающее и безобидное. Почему не стоит верить этим мифам, рассказали в областном клиническом наркодиспансере, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не стоит забывать, что задача любого производителя — продать свой товар. Электронные гаджеты — не исключение. Поэтому яркая упаковка, модные слоганы, использование молодежного сленга подсознательно ассоциируются с чем-то молодежным. Нужно понимать, что это маркетинг. А еще, разные ароматизаторы, такие как шоколад, ваниль, карамель, ягоды и фрукты — всего лишь химические ароматизаторы, и ничего общего с реальными фруктами они не имеют. И еще один миф, в который часто верят многие люди, связан с тем, что электронные гаджеты помогают бросить курить. На деле же они часто приводят к противоположной ситуации — человек не бросает обычные сигареты, а вдобавок курит и электронные, получая тем самым ударную дозу никотина», — рассказала заместитель главного врача по детству Московского областного клинического наркологического диспансера Олеся Волкова.

Она напомнила, что вред от электронных устройств доставки никотина не меньший, чем от обычных сигарет. Поэтому не стоит верить мифам о том, что можно курить вейпы и электронные сигареты без вреда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.