На страже здоровья: в горах Алтая нашли противогриппозное растение

Исследователи из центра вирусологии «Вектор» совместно со специалистами Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН в горах Алтая обнаружили сабельник Залесова: соединение из этого растения способно бороться с опасными штаммами гриппа, сообщает «Царьград» .

Сабельник Залесова (Farinopsis salesoviana или Comarum salesovianum) — травянистый многолетник, относящийся к семейству Розовые. Встречается на щебнистых откосах и поймах горных водотоков регионов Средней и Центральной Азии, преимущественно в Горном Алтае и Западной Сибири.

В патентных материалах указывается, что из корневищ лапчатки был выделен сухой экстракт, демонстрирующий антивирусную активность против гриппа.

Основные эксперименты выполнялись с использованием лабораторных мышей, полученных из вивария научного центра «Вектор». Инфицирование животных осуществлялось путем интраназального введения вируса, иными словами, через носовые пути. После заражения различным группам мышей вводили разные образцы экстрактов сабельника, а их действенность оценивали в сопоставлении с известным лекарственным средством против гриппа.

