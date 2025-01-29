На базе Раменской больницы откроется Центр семейного репродуктивного здоровья

В апреле текущего года в Раменской больнице откроется Центр семейного репродуктивного здоровья на базе Центра материнства и детства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан совместно с заведующим Раменским Центра материнства и детсва Борисом Марченко и заведующей женской консультацией Натальей Леконцевой осуществил обход объекта и проследил за тем, как происходит подготовка к его открытию.

«В рамках нашего Центра материнства и детства женщины в комфортных условиях получают весь спектр необходимой медицинской помощи: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности. Центр семейного репродуктивного здоровья — это качественно новый этап развития системы медицинской помощи для жительниц Раменского муниципального округа и городского округа Бронницы. Здесь будут вести прием не только акушеры-гинекологи, но и узкие специалисты», — рассказал Сергей Маркитан.

В целях обеспечения качественной работы гинекологической службы в женской консультации Раменской больницы работает кабинет дежурного врача акушер-гинеколога. Сюда могут обратиться женщины в экстренном или неотложном порядке.

Кабинет работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. Предварительная запись не требуется, прием в порядке «живой» очереди. Адрес: г. Раменское, ул. Махова, д. 14, 4 подъезд, 1 этаж, кабинет 95.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.