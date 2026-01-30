Мужчина распознал у себя рак легких по одному симптому

49-летний британец думал, что растянул мышцу на плече. Он несколько недель не обращал внимания на симптом, но затем обратился к врачам и выяснил, что у него рак, сообщает rg.ru со ссылкой на материал Daily Mail.

Во время первого посещения больницы, доктора обнаружили у мужчины защемление нерва в левой руке. Ему прописали обезболивающие и отправили домой.

По ночам боль усиливалась. Затем из-за неприятных ощущений мужчине стало тяжело поднимать руку и брать предметы.

Через полгода после появления болезни он поехал в больницу снова. Врачи подумали, что боль связана с проблемами опорно-двигательного аппарата и выписали более сильные обезболивающие.

Затем мужчина начал чувствовать покалывание в области груди. Он прошел еще одно обследование и выяснилось, что у него рак легких на запущенной стадии. Опухоль оказывала давление на нерв, идущий к шее, поэтому и появлялась боль в плече.

Иных симптомов рака, например, кашля, у мужчины не было. До этого британец много курил.

