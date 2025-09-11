Мурашко: в России беспрецедентно низкий уровень младенческой смертности

В России уровень младенческой смертности ниже, чем в США, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Первая важная цифра, которую я вам продемонстрирую, — это беспрецедентно низкий уровень младенческой смертности. Такого значения нет ни в одной стране мира с такой плотностью населения или с таким размером страны», — сказал Мурашко, выступая на VI форуме социальных инноваций регионов.

Он добавил, что по этому показателю Россия уже давно перегнала Соединение Штаты Америки, Китай и многие страны Европы.

Ранее Мурашко сообщал, что Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля сегодня является флагманом детского здравоохранения в Московской области и одним из ярчайших учреждений России. Показатель младенческой смертности в Подмосковье на протяжении 5 лет — ниже среднего показателя по стране.