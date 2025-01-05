«Можно рискнуть»: россиянам рассказали об опасности прыжков в сугроб после бани

Эксперты рассказали, можно ли после бани прыгать в сугроб

Прыжок в снег после парения в горячей бане — это не только древняя традиция, но и ценная практика для укрепления здоровья. Контрастная терапия улучшает кровообращение, повышает иммунитет и помогает расслабиться, но стоит помнить, что это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Врачи подтверждают, что резкие перепады температур при определенных условиях положительно влияют на организм. Они отмечают, что прыжки в снег усиливают кровообращение, так как контрастные процедуры расширяют сосуды и увеличивают кровоток, обогащая ткани кислородом и питательными веществами. Кроме того, резкий переход из горячей бани в холод снижает уровень кортизола (гормона стресса) на 15–20%, что улучшает настроение и понижает уровень тревожности.

«Резкий перепад температур после парения может вызывать сосудистый спазм, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы избежать шока для организма, новичкам рекомендуется использовать промежуточные этапы охлаждения, например, обтирание снегом. Однако существуют противопоказания для контрастных процедур в бане, такие как хронические болезни легких, эпилепсия, нарушение терморегуляции и беременность, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом», — рассказала лазерный хирург, врач-офтальмолог МЕДСИ Анастасия Киселе.

Регулярные процедуры закаливания также укрепляют иммунитет, повышая устойчивость к инфекциям: люди, практикующие контрастные процедуры, реже болеют ОРВИ и гриппом. К тому же, такая практика способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, что улучшает общее самочувствие.

«Если вы хотите закаляться зимой, то банный чан можно использовать как купель — более щадящую альтернативу прыжкам в снег. Рекомендуется наполнять чан холодной водой, что снижает риски для организма и помогает избежать спазмов», — добавила директор компании «Сибирский Банный Чан» Екатерина Карпекина.

В контрастных банных практиках важна постепенная адаптация организма к резким температурным перепадам. Перед банными процедурами следует обратить внимание на питание и гидратацию. Лёгкая еда и достаточное количество жидкости за час до процедуры поддержит водный баланс и сможет улучшить общее самочувствие.

Прыжок «из огня в снег» после парения — хороший способ закаливания и повышения тонуса организма, но подходить к нему следует разумно и осторожно. При соблюдении всех рекомендаций банные процедуры будут в первую очередь источником удовольствия и пользы, а не риска.