Можно подцепить паразитов: какие виды мяса таят в себе опасность

сегодня в 13:59

Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что мясо считается основным источником животного белка. Однако, по его словам, некоторые его виды могут навредить здоровью, сообщает «Вечерняя Москва».

Медик предупредил, что в говядине, свинине и баранине могут содержаться опасные паразиты, которые вызывают у человека гельминтоз.

Также эксперт предостерег от употребления стейков прожарки медиум, когда их середина остается полусырой.

«Если же его обжаривают полностью и сырых частей нет — это стопроцентно защищает человека от паразитов», — подчеркнул специалист.

Гинзбург посоветовал тщательно обрабатывать мясо во время готовки, чтобы избежать негативных последствий. Он добавил, что устранить микробов поможет нагревание до 100 градусов в течение 15 минут.