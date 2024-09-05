Можно подцепить паразитов: какие виды мяса таят в себе опасность
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что мясо считается основным источником животного белка. Однако, по его словам, некоторые его виды могут навредить здоровью, сообщает «Вечерняя Москва».
Медик предупредил, что в говядине, свинине и баранине могут содержаться опасные паразиты, которые вызывают у человека гельминтоз.
Также эксперт предостерег от употребления стейков прожарки медиум, когда их середина остается полусырой.
«Если же его обжаривают полностью и сырых частей нет — это стопроцентно защищает человека от паразитов», — подчеркнул специалист.
Гинзбург посоветовал тщательно обрабатывать мясо во время готовки, чтобы избежать негативных последствий. Он добавил, что устранить микробов поможет нагревание до 100 градусов в течение 15 минут.