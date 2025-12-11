сегодня в 11:32

Мособлдума внесла изменения в бюджет ТФОМС на 2025 год

Мособлдума внесла изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

Доходы регионального ТФОМС в 2025 году увеличиваются на 10,7 млрд рублей и составят 211,4 млрд рублей. Расходы увеличивают на ту же сумму – они составят 212,5 млрд рублей.

Доходы увеличиваются за счет поступлений из бюджета Московской области и федерального фонда.

Дополнительное увеличение расходов предусмотрено, в том числе на:

софинансирование медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала;

осуществление выплат за первичное выявление онкозаболеваний;

оплату медицинской помощи незастрахованным и неидентифицированным лицам;

оплату материально-технических ресурсов по «входящему потоку»;

финансовое обеспечение мероприятий по дополнительному профессиональному образованию, приобретению и ремонту медицинского оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.