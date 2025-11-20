сегодня в 12:40

Мособлдума одобрила бюджет ТФОМС Подмосковья на 2026 год во втором чтении

В ходе 123-го заседания Мособлдума одобрила во втором чтении проект бюджета ТФОМС Подмосковья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, передает корреспондент РИАМО.

Доходы и расходы бюджета ТФОМС в 2026 году составят 220,9 млрд рублей. В сравнении с 2025 годом рост составит более 10%.

В 2026 году на 4,2% к уровню 2025 года увеличится субвенция ФОМС. Проектом предусматривается 187,4 млрд рублей.

На лечение жителей Московской области в других регионах запланировано 15,8 млрд рублей. Межтерриториальные расчеты по взаимному обслуживанию граждан составят 13,2 млрд рублей.

В программе на будущий год закладывают порядка 10,9 млрд рублей на объемы помощи по скорой помощи, еще 70,7 млрд рублей — на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

Губернатор сообщал, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

