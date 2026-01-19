Москвичи могут получить онлайн-консультации ветеринаров на mos.ru

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, благодаря этому формату горожане могут не тратить время на дорогу в клинику, а получать рекомендации специалистов дистанционно. Взаимодействовать с ветврачами можно по аудио- или видеосвязи.

Например, во время онлайн-консультации владельцы питомцев могут получить скорректированную схему лечения животного после проведенного обследования в ветклинике, узнать советы по правильному уходу и т. д.

Воспользоваться услугой можно на портале mos.ru в разделе «Запись на прием к ветеринарному врачу». Консультации длятся до 20 минут. Данные по результатам останутся в городской ветеринарной системе, они будут доступны владельцу питомца.

Ранее ветврач Михаил Шеляков рассказал о вспышке аллергии на аромадиффузоры у котов. Оказалось, что приятные человеку цитрусовые запахи могут отталкивать пушистых.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.