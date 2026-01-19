Москвичи могут получить онлайн-консультации ветеринаров на mos.ru
Для москвичей-владельцев домашних животных доступна телеветеринария — онлайн-консультации специалистов государственных ветеринарных клиник столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, благодаря этому формату горожане могут не тратить время на дорогу в клинику, а получать рекомендации специалистов дистанционно. Взаимодействовать с ветврачами можно по аудио- или видеосвязи.
Например, во время онлайн-консультации владельцы питомцев могут получить скорректированную схему лечения животного после проведенного обследования в ветклинике, узнать советы по правильному уходу и т. д.
Воспользоваться услугой можно на портале mos.ru в разделе «Запись на прием к ветеринарному врачу». Консультации длятся до 20 минут. Данные по результатам останутся в городской ветеринарной системе, они будут доступны владельцу питомца.
Ранее ветврач Михаил Шеляков рассказал о вспышке аллергии на аромадиффузоры у котов. Оказалось, что приятные человеку цитрусовые запахи могут отталкивать пушистых.
