Врач-отоларинголог Клиники «ММЦ» Егор Чекурда заявил, что убеждение о том, что мороженое нельзя есть во время простуды или гриппа — это миф, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Ведущую роль в развитии этих заболеваний играют вирусы и бактерии. Однако с древних времен существовала парадигма „холод — корень всех болезней“, согласно которой возникновение фарингита, тонзиллита, отита и даже пневмонии связывали с переохлаждением. В связи с этим лечение простуды было в основном направлено на прогревание — горячее питье, компрессы, баня, укутывание», — сказал доктор.

По его словам, при боли в горле мороженое может принести облегчение. Благодаря охлаждающему и смягчающему действию, этот десерт уменьшает восприимчивость нервных окончаний и вызывает сокращение сосудов в слизистой оболочке глотки, что на время ослабляет боль.

В период болезни рекомендуется употреблять не более 40-80 грамм мороженого в день. Лучше выбирать сливочное, без дополнительных ингредиентов, поскольку они могут повредить воспаленную слизистую оболочку. Есть его следует небольшими порциями, задерживая во рту, чтобы оно медленно стекало по горлу, обеспечивая мягкое и равномерное воздействие.

