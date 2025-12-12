МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского отметил 250-летие в Подмосковье

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского отпраздновал 250-летие. На торжестве присутствовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, а также представители Государственной Думы и Совета Федерации.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что специалисты МОНИКИ выполняют уникальные для региона операции, включая трансплантацию почек и печени, пересадку роговицы глаза, сложные вмешательства в эндокринной, торакальной и кардиохирургии. Он подчеркнул, что главное богатство института — люди, которые ежедневно возвращают пациентам здоровье и надежду.

МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского — ведущий многопрофильный институт Подмосковья. Ежегодно в круглосуточном стационаре проходят лечение около 50 тысяч пациентов, в дневном стационаре — порядка 25 тысяч, а в консультативно-диагностическом центре — более 350 тысяч. В институте работают 37 отделений различных профилей, активно развивается научное направление и функционирует медицинский аккредитационно-симуляционный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.