МОНИИАГ 8 ноября пройдет очередная встреча будущих родителей

8 ноября 2025 г. в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) пройдет очередная встреча будущих родителей с врачами института. Встреча состоится на неделе осведомленности о стрессе, а значит, особое внимание на ней будет уделено теме душевного благополучия будущих мам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врачи расскажут женщинам, как минимизировать стресс от посещения родовспомогательного учреждения, где будущую маму встретят, хоть и доброжелательные и профессиональные, но, все же, чужие для нее люди, научат, как воспользоваться временем во время госпитализации с максимальной пользой для душевного благополучия и помогут понять, как выявлять признаки возможного развития неприятных психологических симптомов после рождения малыша», — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.

В этот день в МОНИИАГ ждут жительниц Подмосковья, ожидающих рождения ребенка, а также их родных и близких.

Мероприятие состоится в субботу 8 ноября в 12.00 по адресу: Москва, ул. Покровка, 22А.

Для участия необходима регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.