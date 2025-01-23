Молодым специалистам Балашихинской больницы рассказали о роли наставника в работе врача

Теме института наставничества посвятили круглый стол, который прошел сегодня с участием руководства медучреждения и молодых специалистов. Заместитель главного врача Валерий Хайдуков рассказал о действующем в больнице положении о наставничестве, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Согласно документу, 54 молодых специалиста уже прошли необходимую адаптацию в коллективе и приступили к самостоятельной работе в поликлиниках и стационарах Балашихинской больницы.

«Программа наставничества рассчитана на три месяца. За это время начинающий медработник находится в тесной связке с опытным специалистом, выполняет его указания, помогает в работе. Одновременно адаптируется в новом коллективе и получает профессиональные навыки. Если совместная работа прошла эффективно, то молодой специалист приступает к самостоятельной деятельности. Бывает, что начинающему медику требуется дополнительное время для адаптации», — пояснил Валерий Хайдуков.

Наставник не только обучает нового сотрудника работе, но и оказывает психологическую поддержку, учит быть готовым в любой ситуации оказать пациенту медицинскую помощь. В рамках круглого стола молодым медикам также рассказали о мерах социальной поддержки. В Балашихинской больнице сотрудники могут стать участниками таких программ, как «Социальная ипотека» и «Приведи друга». Принятым на работу врачам поликлиники доступна единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.