Молодые врачи Подмосковья заняли призовые места на Общероссийском конкурсе

В рамках Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», который проходил в Санкт-Петербурге 13–15 февраля, состоялся конкурс молодых ученых «Перинатальная медицина: взгляд молодых». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Подобные события позволяют выявлять талантливых молодых исследователей, способных решать современные задачи, стоящие перед отечественной медициной и поощрять их научные достижения. По результатам конкурса два призовых места было присуждено молодым врачам акушерам-гинекологам, которые проходят обучение в стенах Московского областного НИИ акушерства и гинекологии», — рассказала руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова, руководившая подготовкой молодых ученых к конкурсу.

Первое место по результатам конкурса было присуждено аспиранту МОНИИАГ Ольге Кравцовой, посвятившей свою работу врожденным инфекциям, третье место заняла ординатор Алина Макарик, темой работы которой стала тактика ведения беременности у пациенток с апластической анемией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.