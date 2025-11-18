Молодость и иммунитет: диетолог рассказала о пользе гранатов

Врач-нутрициолог и диетолог Ольга Панова назвала продукт, лучше всего замедляющий старение: это гранат.

«По антиоксидантной активности гранат превосходит даже зеленый чай и красное вино. Вещества, которые в нем присутствуют, защищают наши клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, этот фрукт содержит витамин C, также поддерживающий здоровье сосудов и иммунитет.

Женщинам рекомендуется употреблять гранаты для стимуляции выработки коллагена. Эти плоды богаты калием, необходимым для поддержания здоровья сердца и сосудов, медью, играющей роль в синтезе коллагена и усвоении железа, а также марганцем, важным для костей и метаболизма.

Для оптимальной пользы диетологи советуют употреблять один гранат среднего размера в день или выпивать 150-200 мл свежевыжатого гранатового сока.

Однако, важно учитывать, что гранатовый сок содержит натуральные сахара, поэтому его не следует пить в больших количествах, особенно тем, кто следит за уровнем сахара в крови. В таких случаях предпочтительнее употреблять цельные зерна граната, содержащие клетчатку, которая замедляет усвоение сахаров. Людям с гастритом или язвой желудка следует быть осторожными с гранатовым соком, так как он может повышать кислотность и раздражать слизистую оболочку. Кроме того, сок граната может замедлять метаболизм некоторых лекарств в печени, например, статинов, предназначенных для снижения уровня холестерина.

