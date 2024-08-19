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Молодой специалист по функциональной диагностике появился в больнице Зарайска

Елизавета Саблукова окончила Коломенский медицинский колледж по целевой программе и теперь работает в родном городе в качестве среднего медицинского персонала, она специалист по функциональной диагностике, сообщает пресс-служба администрации округа Зарайск.

Елизавета успешно завершила обучение и готова применять свои знания на практике. Она считает, что целевое направление — это отличный шанс не только получить практический опыт работы в медицине, но и обеспечить себе стабильное будущее.

«Мы стараемся привлекать самых талантливых молодых специалистов, чтобы обеспечить качественное медицинское обслуживание нашим пациентам. Кадровый вопрос остается одним из основных в программе «Модернизация первичного звена», — рассказал главный врач Николай Макаров.

Врач по функциональной диагностике Алексей Козырев отметил, что Елизавета ответственно относится к своей работе, полна энтузиазма и обладает актуальными знаниями. Он полностью доволен ее трудом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.