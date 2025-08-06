Молчаливые убийцы: какие опасные заболевания развиваются без симптомов?

Как отметила эксперт, таких недугов достаточно много. Главная опасность заключается в том, что пока они протекают без симптомов, то легко поддаются лечению, но человек их просто не замечает. Среди подобных тяжелых заболеваний врач отметила гепатит С, который называют «молчаливым убийцей», так как он может развиваться в организме на протяжении нескольких лет и никак себя не проявлять. Не менее опасна и ВИЧ-инфекция: на ранних стадиях человек не замечает, как вирус захватывает организм и активирует разрушительные процессы.

Также Чернышова предупредила и об опасности онкологических заболеваний, который зачастую в начале протекают без симптомов. Гонорея тоже является опасным заболеванием. Она протекает не бессимптомно, но часто пациенты путают ее с другими заболеваниями.

«Когда после незащищенного полового акта человек чувствует жжение или неприятные ощущения при мочеиспускании, он может начать заниматься самолечением, перепутав болезнь с чем-то другим. Но это не лечит заболевание, а просто сглаживает клинические проявления и делает недуг хроническим. В дальнейшем вылечить его становится уже тяжело», — добавила врач.

Так, чтобы не запустить болезнь и сохранить собственное здоровье, эксперт рекомендовала регулярное обследование у специалистов. Стоит раз в год проходить флюорографию для оценки состояние легких. Женщинам рекомендуется раз в полгода-год проверять у гинеколога шейку матки на наличие новообразований, мужчинам — ходить к урологу и следить за состоянием уретры.