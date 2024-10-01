МОККВД провел конференцию для дерматовенерологов региона

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Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер организовал конференцию для дерматовенерологов региона, чтобы подвести итоги работы кожно-венерологической службы и наметить новые цели и задачи на будущий период. В конференции приняли участие более 100 врачей-дерматовенерологов Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мероприятие включало доклады главного врача Юлии Матушевской, заместителя главного врача по лечебной части Елены Авербух, заведующего организационно-методическим отделом Ольги Залевской и заведующего центром венерологии Анны Шаталовой, которые представили результаты работы по следующим вопросам:

Изменения в организации оказания помощи по профилю «дерматовенерология» в медицинских организациях Московской области.

Итоги деятельности кожно-венерологической службы Московской области за 2023 год и задачи на последующий период.

Организация оказания медицинской помощи пациентам с кожной патологией, нуждающимся в применении генно-инженерной терапии, в Московской области.

Центр венерологии как референс-центр диагностики сифилиса на территории Московской области.

«Изучение результатов работы прошлых лет помогает нам выявлять наиболее актуальные потребности жителей региона, что позволяет ежегодно оптимизировать оказание медицинской помощи, а также повышать уровень здоровья населения», — сказала главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Организация подобных мероприятий — инвестиция в будущее здравоохранения Московской области. Укрепляя профессиональные связи и повышая квалификацию специалистов, улучшается качество медицинского обслуживания в сфере дерматовенерологии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.