Могут приносить пользу: психотерапевт сравнила карты Таро с тестом Роршаха

Использование карт Таро может приносить психологическую пользу, как и проективные тесты, например, тест Роршаха, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Практика Таро может иметь психологическую пользу, аналогичную проективным методикам, используемым в психотерапии, таким как проективные тесты, например, тест Роршаха. Когда человек работает с картами, он может проецировать свои чувства, страхи и желания на них», — сказала Крашкина.

Она добавила, что это может создать пространство для обсуждения и анализа своих внутренних конфликтов. Но надо помнить, что научной основы у карт Таро нет.

«Такие методы не имеют строгой научной основы и могут быть восприняты как гадание. Психотерапевты могут считать их недостаточно надежными для серьезных терапевтических целей. Тем не менее, для некоторых людей карты Таро могут открывать новые перспективы и идеи для размышления, что может быть полезно в контексте саморазмышления и личностного роста», — отметила специалист.

25 мая отмечается Всемирный день Таро. Его считают своим профессиональным праздником все практики и консультанты, работающие с этими картами, поэтому он известен еще и как День таролога.