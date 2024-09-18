Мобильный пункт вакцинации работает в Серпухове

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В начале сентября риск заболеванием гриппом начинает расти. Чтобы защитить свое здоровье жители Серпухова могут сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, который будет работать каждый вторник с 10:00 до 13:00 у торгового центра «Атлас». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты рекомендуют сделать прививку «Совигрипп» до начала сезона гриппа и простуд, чтобы иммунитет успел сформироваться до появления первых симптомов заболевания.

Мобильный пункт вакцинации — это решение сразу двух проблем: не нужно ехать в поликлинику и стоять в длинных очередях. Он предоставляет жителям возможность заботиться о своем здоровье своевременно.

Профилактика гриппа поможет избежать серьезных заболеваний и снизить риск заражения других людей вокруг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.