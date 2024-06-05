Мобильный медицинский пункт начал работать в селе Булатниково по инициативе местных жителей

В подмосковном Ленинском городском округе для удобства жителей села Булатниково начал свою работу мобильный пункт оказания медицинской помощи. Теперь здесь с понедельника по пятницу можно пройти первичную диагностику, получить медицинскую помощь и консультацию, не выезжая далеко от дома. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«На территории села Булатниково проживает много пожилых людей, чтобы им не приходилось далеко ездить, открыли на территории мобильный пункт, это удобно и комфортно. В мобильном комплексе проводится: осмотр и консультация фельдшера, забор венозной и капиллярной крови, анализ мочи, кардиограмма. Также жители могут обратиться за оказанием первой помощи без записи, если это необходимо», — сказал заместитель главного врача по поликлинической работе Тимур Асанов.

С инициативой открытия мобильного пункта оказания медицинской помощи в Булатниково выступила местная жительница Ольга Борисовна в рамках встречи с жителями в формате «выездная администрация». Ее предложение тогда поддержали глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.

Специализированный фургон расположен по адресу: село Булатниково, улица Советская, дом № 4 на территории храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. График работы мобильного комплекса: с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00. Записаться на прием можно в личном кабинете через портал государственных услуг, через колл-центр по номеру 122 или в кабинете «Мобильный лечебно-профилактический комплекс „Диагностика“».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.