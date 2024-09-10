Мобильные пункты вакцинации работают в Мытищах

У жителей городского округа Мытищи, достигших 18-летнего возраста, есть возможность получить прививку от пневмококка и гриппа без предварительной записи и очередей — в муниципалитете работают мобильные пункты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования, перед вакцинацией жителей проконсультирует врач.

Мобильные пункты работают: у ТЦ «Экобазар» — по вторникам и четвергам, с 10:00 до 14:00; у ДК «Яуза» — в субботу, с 10:00 до 14:00.

Специалисты Мытищинской областной клинической больницы разъяснили, что пневмококковую вакцину можно вводить одновременно, в один день, с любыми вакцинами национального календаря профилактических прививок, в том числе с вакцинами против гриппа, кроме БЦЖ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.