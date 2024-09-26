Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Евгений Имянитов рассказал, почему человек может болеть несколькими видами рака одновременно. По словам эксперта, это связано с наследственностью, сообщает RuNews.24.ru .

«Первично-множественный рак связан с наследственной предрасположенностью, когда от родителей достается определенная генетическая мутация. Также влияют факторы риска — внешние канцерогены, которые продолжают воздействовать на организм. Например, у фаната солнечных ванн может появиться несколько меланом, а у заядлого курильщика — несколько разных опухолей легких», — сказал Имянитов.

Как правило, в таких случаях развивается не более двух опухолей или трех-четырех последовательно. Однако единого сценария у заболевших онконедугом нет, предупредил профессор.

По словам биолога, рак — это коварное заболевание, которое может протекать по-разному. Это не зависит ни от возраста, ни от пола пациента.