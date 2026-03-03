Минует естественные защитные механизмы: какие наушники опасны для слуха

Вакуумные наушники, которые глубоко вставляются в слуховой проход, считаются наиболее вредными для слуха, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Наиболее опасными считаются вакуумные модели, которые вставляются глубоко в слуховой проход и полностью его герметизируют. При таком плотном прилегании звук подается напрямую в звукопроводящие пути, практически минуя естественные защитные механизмы. Кроме того, в вакуумных наушниках даже умеренная громкость субъективно воспринимается тише, чем есть на самом деле, поэтому люди часто выкручивают регулятор на опасные уровни», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что вкладыши, не имеющие силиконовых накладок, чуть безопаснее, поскольку пропускают немного внешнего шума, заставляя пользователя держать громкость в более адекватных пределах.

«Накладные наушники с большими амбушюрами, полностью охватывающими ушную раковину, при прочих равных условиях наносят меньший вред, так как звук рассеивается на большую площадь и частично гасится. Однако это правило работает только при качественной звукоизоляции и разумной громкости», — заключила врач.

Всемирный день слуха проводится 3 марта. Он служит для привлечения внимания к необходимости профилактики глухоты и потери слуха и развития услуг по охране здоровья органов слуха в мире. Потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают около 360 млн человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.