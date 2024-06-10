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Минобороны РФ: за время СВО военным провели более 300 операций на сердце

Министр обороны России Андрей Белоусов побывал в Центральном военном клиническом госпиталь им. А. А. Вишневского» Минобороны РФ. Ему рассказали, что при помощи высокотехнологичного оборудования гибридной операционной за время СВО осуществили более 300 операций на сердце, сообщает пресс-служба ведомства .

Начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук рассказал, что все операции провели успешно. Пациентов уже перевели для реабилитации. Многие из прооперированных бойцов уже вернулись на боевой пост.

Белоусов поговорил с руководством госпиталя и врачами. Министру доложили о состоянии и перспективах развития лечебно-диагностической базы госпиталя.

Министр обороны отметил, что важно наращивать реабилитационные мощности, чтобы здоровье военных быстрее восстанавливалось.

Белоусову также показали возможности уникальной гибридной операционной госпиталя. У врачей есть возможность одновременно проводить несколько операций.

Также Белоусов вручил государственные награды военным-участникам СВО. Военнослужащих поблагодарили за службу и пожелали быстрого восстановления.

Помимо этого, в преддверии Дня медицинского работника министр поздравил врачебно-сестринский персонал госпиталя с профессиональным праздником и вручил награды.