Мешает засыпанию: почему важно отказаться от смартфона перед сном

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев рассказал, что использование смартфона перед сном мешает засыпанию и может привести к проблемам со здоровьем, сообщает Общественная Служба Новостей .

Использование смартфона перед сном негативно влияет на качество сна и повышает уровень стресса. По словам медика, синий свет от экрана провоцирует выработку гормона стресса — кортизола, а просмотр новостных или развлекательных лент вызывает эмоциональное напряжение.

Хорошев порекомендовал отказаться от гаджетов перед сном и заменить их чтением книги или простым воспоминанием о прошедшем дне.

«Самый лучший способ заснуть — посмотреть свой день как фильм с момента пробуждения и до самого вечера. Как правило, если люди скрупулезно этим занимаются, не пытаясь подменить забытые фрагменты тем, что происходило с ними в другие дни, то засыпают они, не дойдя даже до 11-13 часов», — пояснил невролог.

Врач отметил, что недостаток сна мешает мозгу выполнять важные функции, в том числе очищение от токсинов. Это может привести к развитию деменции и других серьезных заболеваний. Хорошев подчеркнул, что смартфоны отнимают ценные часы сна и негативно сказываются на здоровье человека.

