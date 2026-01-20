Меняем рацион: как защитить кожу от холода и сухости зимой

Зимой кожа становится более сухой и чувствительной из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещениях. Нутрициолог Ирина Шиманская и эндокринолог Ольга Ястребова рассказали, как правильно ухаживать за кожей в этот период и какие продукты помогут сохранить ее здоровье, сообщает «Крымская газета» .

В холодное время года кожа часто становится сухой, потрескавшейся и чувствительной. Это связано с перепадами температур между улицей и помещениями, а также с сухим воздухом. Врачи отмечают, что холод сужает сосуды, а при возвращении в тепло они расширяются, что приводит к нестабильной микроциркуляции и потере влаги.

Нутрициолог Ирина Шиманская объяснила, что увлажненность кожи зависит не от количества выпитой воды, а от ее способности удерживать влагу. За это отвечают жиры, входящие в состав гидролипидной мантии. Недостаток жиров в рационе приводит к сухости, шелушению и другим кожным проблемам. Кроме того, жиры необходимы для синтеза гормонов, отвечающих за упругость и эластичность кожи.

Эксперт рекомендует добавить в рацион животные и растительные масла, богатые жирорастворимыми витаминами А, Е и D. Особенно полезны масло зародышей пшеницы, льняное, тыквенное и кедровое масла. К каждому приему пищи стоит добавлять 1–2 чайные ложки масла, а для детей — в разумных количествах. Для лучшего усвоения жиров масла следует добавлять в горячие блюда и сочетать с продуктами кислого и горького вкуса.

Эндокринолог Ольга Ястребова напомнила, что состояние кожи может отражать проблемы с щитовидной железой. При подозрении на гипотиреоз рекомендуется сдать анализ на ТТГ и сделать УЗИ щитовидной железы.

Врачи также посоветовали избегать горячего душа, агрессивных очищающих средств, жестких скрабов и выхода на улицу сразу после умывания, чтобы не усугублять сухость кожи зимой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.