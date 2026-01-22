Меховые стринги и цистит: чем опасно экзотическое белье

Необычное белье из недышащих материалов нарушает баланс микрофлоры, провоцирует молочницу, бактериальный вагиноз и может стать причиной хронических воспалений мочеполовой системы, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Климова.

«Влагалище — это сбалансированная экосистема. Любое синтетическое, недышащее или плотно прилегающее белье (а мех — яркий пример) нарушает естественный микроклимат. Постоянная влажность и тепло приводят к гибели полезной микрофлоры и бурному росту патогенной», — рассказала Климова.

Как результат — дисбиоз (бактериальный вагиноз), рецидивирующая молочница (кандидоз) и другие воспаления. Женщина может долго лечить последствия, даже не догадываясь, что причиной стало неподходящее белье.

«Отдельно стоит выделить стринги (в том числе меховые). Они механически переносят бактерии из анальной области к влагалищу и уретре, что является частой причиной циститов, уретритов и поддерживает хроническое воспаление», — предупредила врач.

Ранее россиянам стала доступна покупка меховых трусов из-за рубежа в преддверии сильных морозов. Цены на изделия из искусственного меха стартуют от 7 тыс. рублей и могут доходить до 16,5 тыс. рублей.

