Медсестер онкодиспансера Подмосковья наградили в честь профессионального праздника

Роль операционной медицинской сестры трудно переоценить, ведь эти невидимые герои каждый день стоят на страже здоровья пациентов, обеспечивая бесперебойную работу сложных медицинских процедур. В этом году в Московском областном онкологическом диспансере отметили вклад этих специалистов, приурочив церемонию награждения к международному дню операционной медицинской сестры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Международный день операционной медицинской сестры отмечается ежегодно 15 февраля и призван подчеркнуть важность и уникальность профессии, которая требует не только высокого уровня профессионализма, но и безграничной преданности своему делу. В областном онкодиспансере этот день стал поводом для торжественного мероприятия, на котором были отмечены представители этой благородной профессии», — отметил главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер — специализированное медицинское учреждение третьего уровня, расположенное в Московской области. Здесь оказывают комплексную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями: проводят хирургические операции, назначают курсы химио- и радиотерапии, а также обеспечивают паллиативный уход. Областной онкодиспансер оснащён передовым медицинским оборудованием и использует новейшие технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Это позволяет предоставлять качественную помощь на высоком уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.