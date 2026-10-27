Медрегистратор из Ступина стала фельдшером неотложной помощи

Надежда Чернова, начавшая работу в Ступинской клинической больнице медицинским регистратором восемь лет назад, с августа 2026 года работает фельдшером неотложной помощи после целевого обучения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Надежда Чернова пришла в кожно-венерологическое отделение Ступинской клинической больницы восемь лет назад. Интерес к медицине у регистратора поддержала заведующая отделением Ирина Анатольевна Дергачева.

Решиться на учебу мешали сомнения, связанные с возрастом, и страх перемен. Надежда заключила целевой договор с больницей, совмещала учебу с работой и по необходимости брала академический отпуск. Она получила диплом и дополнительную специализацию по оказанию скорой неотложной помощи.

С августа 2026 года Чернова работает фельдшером. Перед самостоятельными выездами она проходила практику с наставником — фельдшером Светланой Николаевной Казаковой. К ней Надежда и сейчас обращается с вопросами.

«Выездной характер работы привлек меня больше, чем сидеть в кабинете», — рассказала Чернова.

Работа требует выносливости: при сломанном лифте приходится пешком подниматься на седьмой этаж, а за день таких подъемов бывает двадцать, тридцать и больше. Но сложнее физической нагрузки для Надежды — переживания за пациентов. За жалобами на кашель и температуру может скрываться гипертонический кризис, а пожилые люди порой отказываются от необходимой госпитализации.

Несмотря на трудности и до тридцати вызовов в день, Чернова не сомневается в выборе профессии. Самым ценным для нее остается возможность помочь людям и увидеть их благодарность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.