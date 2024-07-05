Медработникам Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку

В доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 48 медработников: врачи, фельдшеры, медицинские сестры. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Данная программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. С начала ее реализации более трех тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.

«В 2024 году мы вручим 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Свидетельства получили медицинские работники из Видновской, Коломенской, Королевской, Красногорской, Люберецкой, Мытищинской, Химкинской и других больниц, а также из Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Среди них Евгений Медведев, который работает фельдшером на скорой 18 лет. Почти 4 года — в Московской области. Вместе с супругой переехали из Свердловской области.

«Даже когда я приезжал, не рассчитывал на какие-то поддержки, потому что из региона, из которого я приехал, никакой поддержки для работающих нет. Здесь это было очень приятным удивлением, очень каким-то приятным дополнением, что есть такая поддержка, как компенсация аренды жилья, как социальная ипотека. По поводу радости — чтобы не перерадоваться заранее ждали вручения сертификата. Теперь будем выбирать своё жилье», — поделился Евгений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.