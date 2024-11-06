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Медики подмосковного центра «Ясенки» приняли участие в конференции по реабилитации

В конце октября медики подмосковного центра реабилитации ветеранов боевых действий «Ясенки» приняли участие в конференции по реабилитации, которая прошла в Мурманске, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Заместитель директора и врач физической и медицинской реабилитации Анна Фомина выступила с докладом на тему «Опыт медико-социальной реабилитации участников СВО в Центре Ясенки». Также подмосковные специалисты познакомились с работой коллег из клиник Мурманска.

В продолжение обмена опытом главный реабилитолог Мурманской области Инга Анискова, заведующая центром медицинской реабилитации МОКМЦ, посетила центр «Ясенки». Она провела консультации для трех пациентов центра и поделилась наработанными в Мурманске методиками реабилитации.

В ведомстве отметили, что взаимодействие медиков и социальных работников продолжается. На днях состоялась телекомуникация врачей по вопросам физиолечения и ЛФК для пациентов с онкологическим анамнезом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.