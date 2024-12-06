Медики Каширы поблагодарили руководителя фракции КПРФ Наумова за помощь больнице

В ходе рабочего визита в городской округ Кашира зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов посетил ГБУЗ Московской области «Каширская больница». Главный врач медучреждения Юрий Володин поблагодарил Наумова за помощь, оказанную Каширской больнице в рамках депутатских полномочий. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Для медучреждения закупили новый фетальный монитор «G6B» для медицинского сопровождения будущих мам, приобретенный за счет средств депутатского фонда Александра Наумова. Его работу показал депутату главврач Юрий Володин.

Вместе с депутатом Наумовым в мероприятии приняли участие: первый секретарь Каширского горкома КПРФ — депутат совета депутатов городского округа Юрий Волконитин и помощник депутата регионального парламента Рустам Волков.

«Обеспечение здоровья жителей Подмосковья — одна из самых важных задач работы депутатов Мособлдумы. Особенно важно — здоровье мам и малышей. Из тех средств, которые выделяются депутатам на реализацию наказов избирателей, мною постоянно направляются ресурсы для медицинских учреждений, в том числе для Каширской больницы. В этом году закуплено медицинское оборудование для женской консультации, которое позволяет сопровождать будущих мам, чтобы у них родились здоровые дети. При помощи этого оборудования можно получить информацию о том, как развивается ребенок, как себя при этом чувствует будущая мама», — подчеркнул Наумов.

Женская консультация Каширской больницы является одной из лучших в Московской области. Она оказывает квалифицированную первичную медико-санитарную, акушерско-гинекологическую помощь женщинам. А также услуги по охране репродуктивного здоровья, профилактику, диагностику и лечение гинекологических заболеваний. Консультация рассчитана на 155 посещений в день. С начала года на диспансерный учет по беременности встало 319 женщин, появилось на свет — 290 детей.

«В Кашире количество рожденных детей не уменьшается на протяжении последних лет. Это очень важно для роста демографии. Мы и дальше будем помогать Каширской больнице. Здесь работают высококвалифицированные специалисты — врачи и средний медицинский персонал. Главный врач Каширской больницы Юрий Володин многое делает для улучшения работы медицинского учреждения», — подытожил встречу Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.