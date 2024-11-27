Медики больницы Коломны будут повышать квалификацию в Рязанском медуниверситете

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров и ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин обсудили вопросы, связанные с подготовкой медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Николай Макаров подчеркнул, что более половины врачей, работающих в Коломенской больнице, являются выпускниками Рязанского университета. Этот вуз — важный партнер в подготовке квалифицированных специалистов.

Рязанский медицинский университет и Коломенская больница не только обучают будущих врачей, но и помогают им совершенствовать свои навыки.

Сотрудники больницы могут посещать курсы повышения квалификации в РязГМУ. Кроме того, университет и больница активно сотрудничают в проекте «Медицинская школа». Этот проект предназначен для школьников, чтобы помочь им определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в медицинские учебные заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.