Мамам Подмосковья объяснили важность вакцинации ребенка от туберкулеза в роддоме

Вакцинация против туберкулеза осуществляется с помощью вакцины БЦЖ, вводимой новорожденным на 3-7 день жизни. Она снижает риск развития тяжелых форм туберкулеза, таких как менингит и генерализованный туберкулез. Вакцина не предотвращает первичное инфицирование, но защищает от серьезных последствий заболевания, что делает ее особенно важной в регионах с высоким уровнем туберкулеза. Ревакцинация в возрасте 7 и 14 лет помогает поддерживать защиту. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отказ от вакцинации БЦЖ может иметь серьезные последствия для здоровья детей и общества в целом. Без своевременной диагностики и вакцинации БЦЖ распространение туберкулеза среди детей становится труднее контролировать. Массовый отказ от прививок способствует возвращению эпидемий опасных инфекционных заболеваний, которые были взяты под контроль благодаря вакцинации», — прокомментировал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Таким образом, вакцинация БЦЖ является мерой профилактики туберкулеза у детей. Отказ от нее не только повышает риск заболевания для невакцинированных, но и создает угрозу распространения инфекции в обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.