Магнитно-резонансный томограф установили в больнице округа Пушкинский

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современным тяжелым оборудованием, в том числе и аппаратами МРТ. Современная медтехника необходима для проведения точной и качественной диагностики. Магнитно-резонансный томограф установлен в Пушкинской больнице и для медучреждения это первый подобный аппарат. Всего на его закупку было направлено более 100 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На данный момент МРТ запущен в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом аппарате.

«Разница компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в принципе диагностики — в первом случае аппарат воздействует рентгеновскими лучами, а во втором — с помощью постоянно пульсирующих магнитных полей. Исследования на компьютерном томографе более результативны для диагностики патологий плотных структур, а МРТ позволяет точнее установить аномальные изменения в мягких тканях. КТ позволяет выявить, к примеру, переломы костей скелета, черепа, патологии сосудов, включая инсульты. МРТ чаще всего проводят для исследования головного мозга, связок, сухожилий — он «тоньше» и чувствительнее КТ. Но, этот аппарат не заменит, а дополнит уже существующую диагностику и значительно расширит диагностические возможности нашей больницы», — отметил главный врач Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимир Мануйлов.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.