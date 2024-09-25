Ядовитые семечки с кадмием обнаружили на магазинных прилавках в Петербурге

Организация «Общественный контроль» утверждает, что в магазинах Санкт-Петербурга были найдены семечки, представляющие потенциальную угрозу для здоровья человека. Анализ показал наличие в них ядовитого вещества — кадмия. Этот токсичный металл способен нанести вред почкам, нервной системе и легким, сообщает Бриф24 .

Чтобы получить отравление данным веществом, необходимо принять приблизительно 30 миллиграммов вместе с едой или 15 миллиграммов с напитками. Ядовитый металл моментально начинает накапливаться в организме, однако процесс его выведения является очень сложным и может занять от десяти до тридцати лет, отмечается в статье.

С учетом того, что металл постоянно поступает в организм через различные продукты, напитки и даже воздух, потребление семечек с высоким содержанием кадмия значительно повышает риск для здоровья, предостерегли в организации.

Кадмий содержится во многих овощах, крупах и даже в воде. В семечках он накапливается из-за способности подсолнечника «вытягивать» этот металл из почвы.

Особенно высокие уровни кадмия можно обнаружить в глинистых и песчаных грунтах.