Лучших сотрудников онкодиспансера Подмосковья наградили благодарностями Госдумы

Лучших сотрудников Московского областного онкологического диспансера наградили благодарностями и почетными грамотами Федерального собрания Российской Федерации комитета по охране здоровья, министерства здравоохранения Московской области и главы городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба ведомства.

«За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественного здравоохранения наши сотрудники получили почетные грамоты и благодарности. Коллеги, спасибо за Ваш труд», — сказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Всего в Московском областном онкологическом диспансере трудятся 800 сотрудников, из них 197 врачи, средний медицинский персонал — 340 человек. Московский областной онкологический диспансер — это крупнейшее, современное учреждение Московской области. Многолетний клинический опыт, высокий профессионализм сотрудников позволили достичь высоких результатов в лечении и профилактике онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.