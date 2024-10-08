Лучших работников онкодиспансера Подмосковья наградили грамотами Минздрава региона

10 специалистов Московского областного онкологического диспансера наградили почетными грамотами за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие онкологической службы на территории Московской области на мероприятии, посвященному месячнику борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Награды вручили замминистра здравоохранения Подмосковья Ольга Отдельнова и спортивный комментатор, заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев.

«Очень приятно, что руководство министерства здравоохранения отметило наши достижения и высоко оценили наш труд. Уверена, что мы и впредь будем прикладывать максимум усилий для обеспечения тех задач, которые на нас возложены и делать все возможное для лечения пациентов с онкологией», — поделилась врач-онколог отделения паллиативной медицинской помощи областного онкодиспансера Марина Евстратова.

Московский областной онкологический диспансер — лидер в лечении онкологических заболеваний в Подмосковье. Клиника оснащена новейшим диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием, которое позволяет выявлять онкозаболевание на ранней стадии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.