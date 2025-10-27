Ловушка для челюсти: почему вытащить лампочку изо рта самостоятельно не выйдет

В сети не раз можно увидеть ролики, где кто-то на спор засовывает себе в рот обычную лампочку. Со стороны кажется — глупая, но безобидная шутка. На деле все заканчивается не смехом, а срочным визитом к хирургу. Почему самостоятельно вынуть лампочку изо рта невозможно, сообщил РИАМО челюстно-лицевой хирург «СМ-Клиника» Александр Какорин.

«Механика здесь проста, но коварна. Когда человек широко открывает рот, суставы нижней челюсти смещаются вперед, и просвет между зубами увеличивается. В этот момент лампа легко проходит внутрь. Но стоит попытаться закрыть рот — мышцы автоматически сокращаются, суставы возвращаются на место, и зазор мгновенно становится уже. Даже несколько миллиметров разницы достаточно, чтобы лампу „заклинило“», — объяснил хирург.

По словам врача, человек может открыть рот примерно на 5 см, тогда как ширина стандартной лампочки — около 6 см. Фактически она не должна туда поместиться, но человек, увлеченный экспериментом, невольно «обманывает» анатомию, а потом природа возвращает все на свои места.

Неудачные идеи разбить лампу во рту или «аккуратно провернуть» ее руками — прямой путь к серьезным травмам. Стекло легко лопается под давлением, осколки могут глубоко войти в ткани ротовой полости, повредить сосуды или дыхательные пути. Если речь идет об энергосберегающих лампах, то при повреждении человек может еще и вдохнуть пары ртути. Это все уже не шутка, а реальная угроза для здоровья, подытожил хирург.

В медицинских условиях алгоритм доставания лампочки изо рта четкий, но часто довольно болезненный. Сначала хирург снимает мышечный спазм с помощью анестезии в область жевательных мышц. После этого рот постепенно открывается шире, и лампочка выходит без усилий. Но не всегда. В ряде случаев врачу приходится провести контролируемый вывих нижней челюсти, чтобы расширить просвет и аккуратно извлечь лампу. Затем суставы возвращают на место, и пациент восстанавливается без последствий.

«Процедура совсем не из приятных, но позволяет избежать травм и осложнений. Самое главное — не геройствовать и не пытаться справиться самому. Чем раньше обратитесь за помощью к профессионалам, тем проще и безопаснее будет помощь», — сказал Какорин.

Интернет-тренды быстро уходят, а последствия могут остаться надолго. Лампочка во рту — не повод для смеха, а серьезная травмирующая ситуация. Поэтому врач посоветовал держаться подальше от сомнительных экспериментов и помнить: любые инородные предметы в полости рта — это потенциально опасно для здоровья.

