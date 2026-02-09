Лютое мракобесие: косметику с «человечиной» нашли в продаже в России

Блогеры нашли косметику с «человечиной» в одной из российских бьюти-сетей

Блогерша по имени София рассказала в Instagram* о скандале, который назревает в сфере красоты: в продаже в нескольких бьюти-сетях в России нашли продукцию с «человечиной».

Речь идет о жидких патчах для глаз, в состав которых входит такой ингредиент, как human amniotic fluid cell conditioned media extract (HAFCM). Он запрещен как в странах ЕС, так и в России. При этом в Южной Корее это инновационный компонент, используемый в премиальной антивозрастной косметике.

Простыми словами, HAFCM — это культивированные клетки живого человека, их берут из околоплодных вод (стволовые клетки). Производители заявляют об их волшебных свойствах, но ни их польза, ни безопасность не доказаны.

При этом упоминание о наличии в составе продаваемой продукции таких спорных компонентов на сайтах бьюти-сетей в России отсутствуют. Их можно обнаружить только в случае, если прочитать информацию на сайте изготовителя.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.